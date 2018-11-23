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Динамо определилось с трансферной целью на зиму

Динамо определилось с трансферной целью на зиму
10:05 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Полузащитник румынского Газ-Метана Дариус Олару продолжает интересовать киевское Динамо.

Динамо заинтересовано в подписании атакующего хавбека Газ-Метана Дариуса Олару. Киевский клуб следит за полузащитником уже несколько месяцев, сообщает Digi Sport.

Интересно, что в сентябре уже сообщалось о заинтересованности Динамо в подписании игрока. В ближайшее время киевский клуб может сделать конкретное предложение по трансферу футболиста.

Также интерес к Олару проявляет Стяуа, который ранее уже даже согласовал предварительный контракт с игроком. Впрочем, по неизвестным причинам трансфер так и не состоялся.

20-летний Олару является воспитанник Газ-Метана. В сезоне 2018/19 в активе хавбека 1 гол в 14 матчах. Трансферная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро (данные Transfermarkt). а его контракт действует до лета 2021 года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Дариуса Олару.
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