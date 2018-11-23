Президент Астаны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы

Новости спорта: Саян Хамитжанов поделился ожиданиями от поединка с киевским клубом в Лиге Европы.

Президент казахстанской «Астаны» Саян Хамитжанов поделился ожиданиями от поединка с киевским «Динамо» в Лиге Европы.

- В вашей группе К Лиги Европы ситуация довольно запутанная. Существуют различные возможные сценарии итогового положения команд, причем, есть вариант, при котором выйти в плей-офф могут киевское «Динамо» и «Ренн», оставив «Астану» за бортом 1/16 турнира. 29 ноября на «Астана Арене» украинский клуб устроит и ничья. Прагматичные динамовцы будут играть на ничью в этой встрече?

- Не думаю. «Динамо» — очень амбициозный клуб, который всегда ставить цель взять три очка в любом матче, и возможная победа киевлян в Астане подчеркнет, что украинский клуб выбрался из игрового кризиса и находится на подъеме. Но и мы настроены самым решительным образом и постараемся показать свои лучшие качества. Нас ждет насколько сложная, настолько и интересная встреча. Знаем, что этот матч вызывает повышенный интерес зрителей и что поддержать «Астану» приедут тысячи любителей футбола со всех уголков Казахстана. Уверен, что эта игра станет бескомпромиссной и понравится болельщикам. Пользуясь случаем, хотим пригласить всех поклонников «Астаны» на этот матч. Нашей команде очень нужна поддержка трибун в этом, во многом, решающем матче.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Астана» — «Динамо» состоится в четверг, 29-го ноября. Игра начнется в 17:50 по киевскому времени.