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Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч

Шахтер - Львов: где и когда смотреть матч
18:03 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: В пятницу, 23 ноября, в Украине стартует 16-й тур местного первенства по футболу.

В матче-открытии 16-го тура УПЛ Шахтер в Харькове пример ФК Львов. Игра состоится на ОСК "Металлист", начало встречи в 19:00

15-й тур УПЛ был сыгран две недели назад, а пауза в чемпионате Украины была вызвана матчами национальных сборных. 11 ноября Горняки уверенно обыграли Ворсклу в гостях. ФК Львов, в свою очередь, сыграл дома вничью с Олимпиком. 

В прямом эфире в Украине матч Шахтер - Львов покажет телеканал "Футбол 1", начало трансляции в 18:55.

Накануне встречи Шахтер с 40 очками лидирует в чемпионате Украины,имея 8-и очковый гандикап над Динамо. Львов располагается на 8-м месте, имея в своем активе 18 пунктов.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов, Шахтер - Львов.
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