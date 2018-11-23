Шахтер - Львов 0:0 события матча (Видео)

Шахтер 0:0 Львов
Предупреждения: Парамонов 7', Жонатан 16', Прыймак 47', Сабино 69', Бандура 73'
Матч окончен!
Лучшие моменты 2-го тайма:
90+4' - Замена у Львова: Голиков меняет Тейлора.
90+2' - Замена у гостей: Сезар меняет Бруно.
3 минуты добавлено ко второму тайму.
89' - Удар Тайсона заблокирован.
86' - Замена у Шахтера: Кайоде меняет Патрика.
86' - Бандура поймал мяч посл удара Майкона.
82' - Опасно! Дентиньо пробивал в касание с метров 4-х - Бандура опять выручает.
81' - Замена у хозяев: Дентиньо поменял Болбата.
80' - Львов построил мощнейшую оборону у своих ворот.
73' - Вратарь Львова Бандура получил желтую карточку.
70' - Замена у Шахтера: Коваленко меняет Нема.
69' - Сабино сбил Ракицкого - желтая карточка.
68' - Замена у Львова: Мартан меняет Прыймака.
67' - Начался штурм ворот гостей.
63' - Начались "качели": команды по очереди устремляются в быстрые контр-атаки.
54' - Опасно! Тайсон пробил практически с линии вратарской - Бандура шикарным сейвом спасает свои ворот.
52' - Опасно! Бруно мощно пробил из пределов штрафной - Пятов отбил перед собой.
49' - Мораес пробил с метров 16-и -мимо.
48' - Бруно пробил с метров 15-и - выше ворот.
47' - Прыймак запрещенным приемом остановил Тайсона - желтая карточка.
Начался второй тайм.
Лучшие моменты 1-го тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
43' - Пятов ловит мяч после несильного удара головой.
40' - Опасно! Мораес пробил с линии штрафной - над перекладиной.
36' - Нем пробил издали - мимо ворот.
32' - Удар Патрика с линии штрафной заблокирован - Бандура с мячом.
28' - Опасно! Болбат не попал по пустым воротам после подачи с углового и ошибки Бандуры.
26' - Опасно! Хочолава после отскока в чужой штрафной пробивал из убойной позиции - мимо ворот.
19' - Прыймак пробил издали - очень неточно.
17' - Тайсон пробил со штрафного - вышел ворот.
16' - Жонатан получил предупреждение.
16' - Тайсон пробил из-за пределов штрафной - удар ушел в блок.
14' - Бруно пробил из-за пределов штрафной - мимо ворот.
11' - Бруно нарушил правила в атаке.
8' - Майкон со штрафного пробил вышел ворот.
7' - Нем заработал перспективный штрафной. Парамонов получил предупреждение.
5' - Бандура играет на вынос после передачи своего защитника.
2' - Опасно! Бандура выручает после мощного удара Тайсона.
Все матчи 16-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах Голодомора.
В пятницу, 23 ноября, Шахтер в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины по футболу примет ФК Львов. Игра состоится на ОСК "Металлист", начало встречи в 19:00. Рассудит встречу Николай Балакин. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Составы команд:
"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Велингтон Нем, Майкон, Тайсон, Алан Патрик, Болбат, Мораес.
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Коваленко, Мудрик, Кайоде.
"Львов": Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабино, Да Силва Лима Жонатан, Прыймак, Западня, Тейлор, Бруно.
Запасные: Сарнавский, Жулио Сезар, Янчак, Белый, Голиков, Араужо.
Напомним, по итогам 15-и туров Горняки продолжают уверенно лидировать в УПЛ, опережая ближайшего соперника на 8 очков. ФК Львов, в свою очередь, расположился на 8-м месте.