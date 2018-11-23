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Шахтер - Львов 0:0 события матча (Видео)

Шахтер - Львов 0:0 события матча (Видео)
18:43 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня, 23 ноября, Шахтер принимает ФК Львов в Харькове.

Шахтер 0:0 Львов

Предупреждения: Парамонов 7', Жонатан 16', Прыймак 47', Сабино 69', Бандура 73'

Матч окончен!

Лучшие моменты 2-го тайма:

90+4' - Замена у Львова: Голиков меняет Тейлора.

90+2' - Замена у гостей: Сезар меняет Бруно.

3 минуты добавлено ко второму тайму.

89' - Удар Тайсона заблокирован.

86' - Замена у Шахтера: Кайоде меняет Патрика.

86' - Бандура поймал мяч посл удара Майкона.

82' - Опасно! Дентиньо пробивал в касание с метров 4-х - Бандура опять выручает.

81' - Замена у хозяев: Дентиньо поменял Болбата.

80' - Львов построил мощнейшую оборону у своих ворот.

73' - Вратарь Львова Бандура получил желтую карточку.

70' - Замена у Шахтера: Коваленко меняет Нема.

69' - Сабино сбил Ракицкого - желтая карточка.

68' - Замена у Львова: Мартан меняет Прыймака.

67' - Начался штурм ворот гостей.

63' - Начались "качели": команды по очереди устремляются в быстрые контр-атаки.

54' - Опасно! Тайсон пробил практически с линии вратарской - Бандура шикарным сейвом спасает свои ворот.

52' - Опасно!  Бруно мощно пробил из пределов штрафной - Пятов отбил перед собой.

49' - Мораес пробил с метров 16-и -мимо.

48' - Бруно пробил с метров 15-и - выше ворот.

47' - Прыймак запрещенным приемом остановил Тайсона - желтая карточка.

Начался второй тайм.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

43' - Пятов ловит мяч после несильного удара головой.

40' - Опасно! Мораес пробил с линии штрафной - над перекладиной.

36' - Нем пробил издали - мимо ворот.

32' - Удар Патрика с линии штрафной заблокирован - Бандура с мячом.

28' - Опасно! Болбат не попал по пустым воротам после подачи с углового и ошибки Бандуры.

26' - Опасно! Хочолава после отскока в чужой штрафной  пробивал из убойной позиции - мимо ворот.

19'Прыймак пробил издали - очень неточно.

17' - Тайсон пробил со штрафного - вышел ворот.

16' - Жонатан получил предупреждение.

16' - Тайсон пробил из-за пределов штрафной - удар ушел в блок.

14' - Бруно пробил из-за пределов штрафной - мимо ворот.

11' - Бруно нарушил правила в атаке.

8' - Майкон со штрафного пробил вышел ворот.

7' - Нем заработал перспективный штрафной. Парамонов получил предупреждение.

5' - Бандура играет на вынос после передачи своего защитника.

2' - Опасно! Бандура выручает после мощного удара Тайсона.

Все матчи 16-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах Голодомора.

В пятницу, 23 ноября, Шахтер в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины по футболу примет ФК Львов. Игра состоится на ОСК "Металлист", начало встречи в 19:00. Рассудит встречу Николай Балакин. В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Составы команд:

"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Велингтон Нем, Майкон, Тайсон, Алан Патрик, Болбат, Мораес.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Коваленко, Мудрик, Кайоде.

"Львов": Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабино, Да Силва Лима Жонатан, Прыймак, Западня, Тейлор, Бруно.

Запасные: Сарнавский, Жулио Сезар, Янчак, Белый, Голиков, Араужо.

Напомним, по итогам 15-и туров Горняки продолжают уверенно лидировать в УПЛ, опережая ближайшего соперника на 8 очков. ФК Львов, в свою очередь, расположился на 8-м месте.

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