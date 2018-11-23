Шахтер - Львов: стартовые составы

Новости спорта: Сегодня, 23 ноября, Шахтер примет Львов в матче украинской Премьер-лиги.

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Велингтон Нем, Майкон, Тайсон, Алан Патрик, Болбат, Мораес.

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Степаненко, Дентиньо, Коваленко, Мудрик, Кайоде.

"Львов": Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабино, Да Силва Лима Жонатан, Прыймак, Западня, Тейлор, Бруно.

Запасные: Сарнавский, Жулио Сезар, Янчак, Белый, Голиков, Араужо.

Напомним, матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер - Львов состоится в Харькове, начало встречи в 19:00 по киевскому времени. Горняки после 15-и туров продолжают лидировать в первенстве, опережая ближайшего соперника на 8 очков. Львов, в свою очередь, расположился на восьмом месте.