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Шахтер сенсационно потерял очки в матче с ФК Львов

Шахтер сенсационно потерял очки в матче с ФК Львов
20:54 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Шахтер не сумел обыграть Львов в матче чемпионата Украины по футболу.

В Харькове на стадионе "Металлист" завершился матч 16-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Львов. Окончательный счет поединка 0:0.

Шахтер 0:0 Львов

Предупреждения: Парамонов 7', Жонатан 16', Прыймак 47', Сабино 69', Бандура 73'

Шахтер действовал в 1-м тайме поактивнее и, закономерно, создал больше моментов. Лучший шанс в первой половине встречи имел Болбат. Однако, хавбек не попал по пустым воротам после ошибки Бандуры на выходе.

Во втором тайме Шахтер действовал в атаке еще решительнее, хотя у гостей возникали классные моменты. К примеру, Бруно несколько раз выводили на ударную позицию, однако форвард гостей не сумел переиграть Пятова. После 60-й минуты Горняки начали штурм ворот Бандуры, а ФК Львов, поставив "автобус" у своих ворот, играл на вынос. В итоге сверхоборонительная тактика Львова сработала и они отобрали очки у чемпиона.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Велингтон Нем (Коваленко 70'), Майкон, Тайсон, Алан Патрик (Кайоде 76'), Болбат (Дентиньо 81'), Мораес.

Львов: Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабино, Да Силва Лима Жонатан, Прыймак (Мартан 68'), Западня, Тейлор (Голиков 90+4'), Бруно (Сезар 90+2').

По итогам матча команды сохранили свои места в турнирной таблице УПЛ: Горняки занимают первое место (41 очко), Львов - восьмой (19 очков). Ближайший преследователь Горняков - Динамо в воскресенье попытается сократить отставание от первого места. Киевляне проведут гостевой матч против Александрии.

Напомним, следующий матч Шахтер проведет уже в Лиге чемпионов. 27 ноября подопечные Фонсеки проведут важнейший матч против Хоффенхайма.

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