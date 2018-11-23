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Шахтер - Львов: обзор матча (Видео)

Шахтер - Львов: обзор матча (Видео)
21:43 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча 16-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер - Львов.

Сенсацией завершился первый матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу. В Харькове на ОСК "Металлист" донецкий Шахтер не сумел обыграть ФК Львов. Более того, зрители так и не увидели голов в поединке, хотя дончане старались и создали уйму моментов.

Горняки атаковали на протяжении всего матча, однако удачная игра вратаря гостей Бандуры не позволила им добиться положительного результата. ФК Львов, в свою очередь, провел несколько хороших контр-выпадов, а после 60-й минуты матча сел в глухую оборону. Проломить "автобус" гостей дончанам так и не удалось.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Лучшие моменты 2-го тайма:

 

Шахтер 0:0 Львов

Предупреждения: Парамонов 7', Жонатан 16', Прыймак 47', Сабино 69', Бандура 73'

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Велингтон Нем (Коваленко 70'), Майкон, Тайсон, Алан Патрик (Кайоде 76'), Болбат (Дентиньо 81'), Мораес.

Львов: Бандура, Парамонов, Адамюк, Борзенко, Сабино, Да Силва Лима Жонатан, Прыймак (Мартан 68'), Западня, Тейлор (Голиков 90+4'), Бруно (Сезар 90+2').

По итогам матча Горняки и ФК Львов сохранили свои позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. Подопечные Фонсеки уверенно лидируют, опережая идущее вторым Динамо на 9 очков (киевляне свой матч 16-го тура УПЛ проведут в воскресенье, - прим. ред.). Львов после 16-и сыгранных матчей с 19 баллами занимает 8-е место.

Уже в ближайший вторник Шахтер проведет важнейший матч группового раунда Лиги чемпионов в гостях против немецкого Хоффенхайма.

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