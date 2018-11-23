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Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов

Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов
21:53 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: В допинг-пробе капитана Реала Серхио Рамоса, которая была взята после финала Лиги чемпионов 2017, нашли следы запрещенного препарата.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос провалил допинг-тест после победного финала Лиги чемпионов в 2017-м году, утверждает Football Leaks.

По утверждениям источника, в допинг-пробе капитана "бланкос" нашли следы дексаметазона, который обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Он также усиливает восприятие и концентрацию и может иметь эйфорический эффект. Самое интересное, что он находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) препаратов.Тем не менее, УЕФА не стал принимать никаких дисциплинарных мер ни против игрока, ни против командного врача Реала, несмотря на все аномалии в этом деле. То, как УЕФА решил не разглашать эту информацию и "замел дело под ковер", ставит под сомнение серьезность борьбы с допингом в европейском футболе высшего уровня.

ВАДА установила четкие правила использования дексаметазона. Его употребление допускается до матчей, но обязательно, чтобы врач команды сообщал об этом в ходе допинг-теста. Если врач пренебрег этим правилом, а следы дексаметазона находят в крови спортсмена, это считается подозрением употребления допинга. Следующим обязательным шагом является инициирование допингового расследования.

Именно с этой проблемой столкнулся Рамос. В форме, прилагаемой к допинг-образцу испанца, в том месте, где должны быть указаны лекарства, принимаемые за последние семь дней, не было вообще никакого упоминания дексаметазона.

В то же время было отмечено, что за день до финала защитник Реала получил внутрисуставную инъекцию другого лекарственного препарата: хронодоза. Он получил 1,2 миллилитров инъекции в плечо и еще одну инъекцию той же дозы в колено. Подобно дексаметазону, хронодоз, более известный как бетаметазон, является глюкокортикоидом, и также обладает противовоспалительным эффектом. И он тоже входит в список запрещенных веществ ВАДА.

После обнаружения дексаметазона клубный врач взял на себя роль козла отпущения. В отчете для УЕФА он заявил, что Рамос не был виновен, а всю ответственность несет он.

Поскольку Рамос страдает от "хронических патологий" в левом колене и левом плече, доктор написал, что он дал игроку две инъекции дексаметазона за день до финала Лиги чемпионов. Тот факт, что он записал неправильный препарат в допинг-отчете после игры, был связан с "эйфорией", вызванной победой в турнире, и "обстоятельствами, в которых прошел этот допинг-контроль". А именно, его величество Хуан Карлос, бывший король Испании, а также премьер-министр Испании, посетили Рамоса на станции допинг-контроля.

В замешательстве он допустил ошибку, перепутав два похожих вещества, которые подвергнуты одинаковым критериям во время допинг-теста. Это была "человеческая ошибка", написал врач, "и поэтому ее можно понять". Он писал, что не собирался "нарушать какое-либо антидопинговое регулирование".

Заявление врача, по-видимому, более чем устроило антидопинговую группу УЕФА. В своем отчете они указали, что игрок и врач совершили "административную ошибку". При этом УЕФА закрыл дело.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола.
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