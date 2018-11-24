Байер обыграл Штутгарт в матче 12 тура Бундеслиги

Новости спорта: "Байер" на домашнем стадионе обыграл "Штутгарт" в рамках 12 тура Бундеслиги.

Леверкузенский «Байер» одержал победу в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги с «Штутгартом». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Кевин Фолланд, отличившийся в середине второго тайма после передачи полузащитника Кая Хавеца. Спустя семь минут Фолланд оформил дубль, голевой пас отдал форвард Лукас Аларио.

«Байер», набрав 14 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» (8) — последнее.

В следующем туре «Штутгарт» 1 декабря на своём поле встретится «Аугсбургом», «Байер» 3 декабря в гостях сыграет с «Нюрнбергом».

Действующим чемпионом Германии является мюнхенская «Бавария», набравшая 84 очка в 34 матчах сезона-2017/18.