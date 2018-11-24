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Бакалов о ничьей с Шахтером: Гордиться тут нечем

Бакалов о ничьей с Шахтером: Гордиться тут нечем
02:33 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Юрий Бакалов прокомментировал ничью ФК Львов в матче против Шахтера в рамках 16 тура УПЛ.

Главный тренер футбольного клуба Львов Юрий Бакалов поделился своим мнением о матче против Шахтера, в котором его подопечные добыли сенсационную ничью.

“Мы создаем свою команду и играем так, как можем, исходя из имеющихся ресурсов. Уверен, что мы находимся на правильном пути. Ребята терпели и заслуженно заработали очко.

Однако, гордость – слишком высокие слова. Мы лишь делаем свою работу. Понимали, с кем едем играть и ясно, что Шахтер доминировал. Гордиться тут нечем. Было очень много ошибок. Соперник создал кучу моментов”,- заявил Бакалов после матча.

Ранее голкипер львовян Александр Бандура рассказал, какие премиальные светят игрокам за этот результат. Напомним, что на нашем сайте доступен видеообзор матча Шахтер Львов.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Юрий Бакалов, Новости футбола, ФК Львов.
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