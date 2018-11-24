Симеоне: Это ложь, что я буду получать в Атлетико больше Гризманна

Новости спорта: Диего Симеоне опроверг информацию СМИ, согласно которой он по условиям нового соглашения будет получать более € 20 млн в год.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг информацию СМИ, согласно которой он по условиям нового соглашения будет получать более € 20 млн в год.

«Пока новостей о новом соглашении нет. Мы беседовали с генеральным директором клуба и обсуждали продление контракта, но пока ничего нового сказать не могу. Но то, что говорят в СМИ о финансовой стороне вопроса – ложь. Тонкости соглашения пока не обсуждались», — приводит слова Симеоне AS.

Действующий контракт аргентинца с «Атлетико» рассчитан до 2020 года. Симеоне возглавляет испанскую команду с 2011 года. Под его руководством мадридцы становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок и Суперкубок страны, по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.