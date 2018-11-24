Лидер Барселоны намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир

Новости спорта: Испанский футболист Жерар Пике сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике, владеющий инвестиционной компанией Cosmos, сообщил о намерениях приобрести футбольный клуб и создать новый турнир.

«Мы работаем над двумя проектами. Один из них — покупка команды. Другой — создание нового футбольного турнира или использование уже существующего турнира. Я не могу сказать больше, но это два очень хороших проекта», — цитирует испанца Mundo Deportivo.

Кроме того, Пике является одним из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса — крупнейшего командного соревнования в мужском теннисе. Инвестиционная группа Cosmos планирует в дальнейшем вложить в Кубок Дэвиса более $ 3 млрд. Начиная со следующего года турнир будет проходить в течение одной недели.