Лунин помог Леганесу обыграть одного из лидеров чемпионата Испании

Новости спорта: Украинский страж ворот Андрей Лунин впервые провел полный матч в рамках чемпионата Испании.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вышел в стартовом составе Леганеса на матч 13-го тура Примеры против Алавеса. Это была первая игра Лунина в старте в поединке испанской Ла Лиги. Свой шанс проявить себя Адрей получил из-за травмы основного голкипера команды - Ивана Куэльяра.

По итогу Леганес одержал минимальную победу над Алавесом и покинул зону вылета, украинский вратарь отстоял на "ноль". После домашнего триумфа Леганес поднялся на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, Алавес - пока четвертый.

Сегодня, 24 ноября, программа 13-го тура Ла Лиги продлится четырьмя матчами. В частности, сегодня сыграют гранды мирового футбола Реал, Барселона и Атлетико. Реал в гостях проведет поединок против Эйбара, а Атлетико в центральной игре тура примет Барселону.