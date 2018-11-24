Шахтер - Львов: футболисты Горняков о матче

Новости спорта: Футболисты "Шахтера" Давид Хочолава и Олег Данченко рассказал об игре со "Львовом".

Давид Хочолава, защитник:

– Во-первых, нужно отдать должное "Львову". Это хорошо укомплектованная команда с сильным тренером, которая показывает достойную игру. Соперник строго стоял в обороне и неплохо убегал в контратаки. Но в целом результат только на нашей совести. Должны были забивать, потому что свои ворота сохранили на ноль и если бы отличились, то три очка были бы наши. Моменты после угловых? Мы несколько стандартов отрабатываем, есть определенные знаки при розыгрыше, и сегодня было три хороших шанса, где я мог забить. Все расстроены, но необходимо забыть об этом результате. Нас ждут следующие матчи – надо быть психологически готовыми к ним.

Действовали компактно в обороне, а в атаке создали очень много моментов. Должны были выигрывать этот матч, но не реализовали свои шансы, просто мяч не залетал

Олег Данченко, защитник:

– Считаю, что мы сыграли хорошо: действовали компактно в обороне, а в атаке создали очень много моментов. Должны были выигрывать этот матч, но не реализовали свои шансы, просто мяч не залетал. Спасибо главному тренеру, что доверил мне место в основе. У нас играет тот, кто сильнее на данный момент. До этого выходили Коля Матвиенко и Богдан Бутко, сегодня такую возможность предоставили мне.