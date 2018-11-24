Реал сделал официальное заявление по ситуации с Рамосом

Новости спорта: Пресс-служба "Реала" прокомментировала скандальную информацию Football Leaks касательно положительной допинг-пробы Серхио Рамоса.

Пресс-служба "Реала" опубликовала официальное заявление по поводу публикации издания Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks, согласно которой в 2017 году защитник команды Серхио Рамос был пойман на употреблении запрещённого препарата, а клуб нарушил антидопинговые правила.

"Во-первых, Серхио Рамос никогда не нарушал антидопинговых правил.

Во-вторых, УЕФА своевременно запросил информацию и сразу же закрыл это дело, как и всегда в таких ситуациях, после проведённых тестов экспертами ВАДА и самого УЕФА.

В-третьих, что касается всего остального, упомянутого в публикации, то клуб воздерживается от комментариев, учитывая безосновательный характер утверждений издания", — говорится в заявлении мадридцев.