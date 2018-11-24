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Экс-футболист Динамо стал архитектором

Экс-футболист Динамо стал архитектором
11:09 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНН

Новости спорта: Бывший защитник киевского “Динамо” Горан Гавранчич рассказал о своей другой профессии.

“Люди меняются. Сегодня Горан Гавранчич больше не является спортсменом. У него свой стиль жизни, другая профессия. Я не могу много говорить о спорте, потому что я уже не в нем. Я слежу за событиями, как и все остальные, но, возможно, даже меньше, чем среднестатистический человек. Архитектура — это моя любовь еще до профессиональной карьеры, мне удалось найти себя в ней”, — цитируют слова серба Mondo.

Кроме того, бывший футболист отметил, что тренерской деятельностью не буду заниматься даже несмотря на полученную лицензию наставника.

“Возможность тренировать? Я получил лицензию категории А, но потом понял, что меня это не интересует. Я бы не смог преданным этому делу. Не думаю, что когда-то смогу вернуться в спорт. В 2004 году я дал интервью украинским СМИ, в котором меня спросили, что я буду делать после футбола. Я честно ответил, что буду заниматься архитектурой. Не мог сказать, что планирую остаться в “Динамо”, — отметил Гавранчич.

Примечательно, что по словам футболиста, он еще до начала футбольной карьеры уже начал “архитектурный путь”, но отец перетащил его к футболу.

Добавим, Гавранчич выступал за “Динамо” с 2001 по 2008 годы — 136 матчей и 22 гола.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Горан Гавранчич.
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