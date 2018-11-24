Эйбар - Реал: составы команд

Новости спорта: В 13-м туре чемпионата Испании Реал сыграет в гостях с Эйбаром.

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.

"Эйбар": Риесго, Пенья, Оливейра, Рамис, Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрич, Кике.

Запасные: Ареитио, Бигас, Альварес, Кардона, Де Бласис, Шарлес, Милья.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Себальос, Асенсио, Бензема, Бэйл.

Запасные: Касилья, Карвахаль, Вальверде, Васкес, Иско, Винисиус, Санчес.

Напомним, матч Эйбар - Реал начнется в 14:00 по киевскому времени. По итогам 12-и туров Реал с 20 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей Барселоны на 4 очка. "Эйбар", в свою очередь, занимает 13-е место, набрав 15 пунктов.