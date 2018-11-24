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Эйбар - Реал 3:0 события матча

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Эйбар - Реал 3:0 события матча
13:42 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В субботу, 24 ноября, Эйбар принимает Реал в матче чемпионата Испании по футболу.

Эйбар 3:0 Реал

Голы: Эскаланте 16', Энрич 52', Кике 57'

Предупреждения: Кукурелья 34', Жордан 36' - Бэйл 44'

Матч окончен!

3 минуты компенсировано ко второму тайму.

90' - Куртуа здорово играет на выходе после навеса с правого фланга.

90' - Винисиус пробил издали - рядом со штангой. 

87' - Замена у Эйбара: вместо Кике вышел Де Бласис.

86' - Замена у хозяев: Альварес меняет Орельяну.

80' - Бензема оказался в офсайде.

77' - Опасно! Шарлес пробивал с лету с метров 8-и - Куртуа спасает свои ворот.

75' - Замена у Реала: вместо Асенсио вышел Винисиус Жуниор.

74' - Замена у хозяев: вместо Энрича вышел Шарлес.

71' - Бензема не сумел пробить после разрезающей передачи Марсело - Риесго вовремя подсопел и поймал мяч.

69' - Бензема оказался в очередном положении во вне игры.

68' - Кике пробил издали - выше ворот.

63' - Замена у Реала: Иско меняет Модрича.

62' - Опасно! Куртуа спасает Реал после удара Орельяны из убойной позиции.

57' - Гол! Забивает Кике. После скидки Энрича Кике легко переправляет мяч в сетку ворот.

54' - Замена у Реала: Карвахаль меняет Одриосолу.

52' - Гол! Энрич забивает гол ударом с метров 15--и, поразив нижний угол ворот.

48' - Энрич пробил головой после подачи Кукурельи - выше ворот. 

Начался второй тайм!

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к 1-му тайму.

44' - Бэйл получил желтую карточку за то, что валлиец намекал на нарушение оппонента.

42' - Рамос пробил головой после подачи Крооса с углового.

41' - Куртуа на протяжение последних 5 минут начинает атаки Реала.

36' - Жордан сбил Крооса в центре поля - желтая карточка.

35' - Опасно! Риесго отбивает мяч после удара Бэйла в вратарский угол ворот.

34' - Кукурелья нарушил правила на Бензема вблизи своей штрафной - желтая карточка.

33' - Коте сфолил против Бэйла в центре поля.

31' - Риесго снова с мячом после заброса Модрича.

30' - Риесго поймал после навеса Асенсио с левого фланга.

27' - Бензема нарушил правила в атаке.

22' - Варан надежен в обороне, опережает Кукурелью француз.

16' - Гол! Гол засчитан! После прострела Кукурельи Эскаланте оказался самым расторопным в чужой вратарской и вколотил мяч в ворота Куртуа

16' - Эйбар забивает, но судья посмотрит повтор для принятия решения по взятию ворот.

15' - Опасно! Кике пробивал головой - мяч пролетел рядом со штангой.

13' - Бензема забежал в офсайд.

10' - Бензема не сумел переиграть кипера в ближнем бою.

9' - Бэйл снова в офсайде.

5' - Бэйл забивает гол, но зафиксирован офсайд.

3' - Штанга! Кике пробил с лету с метров 20-и - мяч по загадочной траектории попал в каркас ворот. Повтор показал, что Куртуа кончиками пальцев коснулся мяча.

2' - Куртуа в игре, опережает форварда хозяев бельгиец.

Матч начался!

Сегодня мадридский Реал на выезде проведет матч 13-го тура Ла Лиги против Эйбара. Игра состоится на Муниципальном стадионе Ипуруа, начало встречи в 14:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Составы команд:

Эйбар: Риесго, Пенья, Оливейра, Рамис, Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрич, Кике.

Реал: Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Себальос, Асенсио, Бензема, Бэйл.

Напомним, по итогам 12-и туров Королевский клуб располагается на 6-м месте, набрав 20 очков. Эйбар, в свою очередь, находится на 13-м месте, имея в своем активе 15 пунктов. Отставание Сливочных от лидирующей Барселоны - 4 очка. Добавим, каталонский суперклуб также сегодня проведет матч 13-го тура Примеры на выезде. Противостоять Блаугранас будет грозный мадридский клуб - Атлетико. Игра двух претендентов на титул начнется в 21:45 по киевскому времени.

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