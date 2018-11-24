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Хоффенхайм - Шахтер: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов

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Хоффенхайм - Шахтер: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов
14:54 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Шахтер сыграет в Германии за путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Предстоящий матч с «Хоффенхаймом» станет для «Шахтера» ключевым в борьбе за путевку в весеннюю часть еврокубков. Причем горняки пока что сохраняют шансы сыграть не только в Лиге Европы, но и в Лиге чемпионов. Такая же ситуация в группе сложилась и для немцев, обеим командам сейчас нужна только победа. Иначе о плей-офф Лиги чемпионов можно забыть. А в случае поражения «Шахтер» и вовсе завершит групповой этап на последнем месте.

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22:00 Хоффенхайм - Шахтер

Напомним, что в первом матче, который состоялся в Харькове, команды сыграли вничью. Горняки по ходу встречи дважды уступали в счете, но смогли избежать поражения. Согласно оценкам аналитиков Parimatch, сейчас главный претендент на победу – «Хоффенхайм». В пользу немцев говорит и привезенная из Украины ничья и то, что теперь предстоит играть в родных стенах. С другой стороны, если говорить о выходе из группы, тут эксперты отдают предпочтение «Шахтеру» (17% против 9» у немцев).

Все же в следующем туре, который состоится 12 декабря, «Хоффенхайм» сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Шахтеру» будет принимать дома «Лион». Правда, насколько будут важны результаты тех матчей зависит от того, как команды сыграют сейчас. Это хорошо понимают и горняки, и немцы, поэтому, скорее всего, сделают все, чтобы добыть такие важные три очка.

Можно говорить о том, что у «Хоффенхайма» более, внушительный подбор исполнителей. Состав команды портал transfermarkt оценивает в 246,45 миллионов евро, тогда как «Шахтер» - в 103 миллиона евро. Зато у горняков более опытный тренер, опыт у Пауло Фонсеки довольно неплохой. Юлиан Нагельсман одного возраста с нападающим дончан Мораесом (31 год), но уже может похвастаться бронзовыми медалями Бундеслиги. Так что и недооценивать его тоже не стоит.

«Ничья в домашнем матче еще ничего не значит, «Шахтеру» реально теперь выиграть на выезде у «Хоффенхайма», - уверен экс-форвард горняков Андрея Воробей. – Другой вопрос, что сделать это будет очень трудно. Многие ждали, что «Хоффенхайм» будет одной из самых слабых команд в этом розыгрыше, но оказался крепким орешком. Дома немцы сыграют еще уверенней. Важно, чтобы к этой игре все лидеры «Шахтера» были в оптимальном состоянии, восстановились те, у кого были микротравмы. Без них с «Манчестер Сити» было тяжело, но, в то же время, поражение в Англии должно было встряхнуть команду. В Харькове «Шахтер» очень долго раскачивался. Да, был контроль мяча, но далеко от ворот соперника. Хочется агрессии у ворот соперника, чтобы в этот раз было больше атак горняков и ударов по воротам «Хоффенхайма».

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, Андрей Воробей.
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