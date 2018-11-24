Реал разгромно проиграл Эйбару

Новости спорта: Звезды Реала ничего не смогли поделать с фантастической командной работой Эйбара.

В 13-м туре испанской Примеры Эйбар на своем поле принимал мадридский Реал. Игра завершилась неожиданной крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Уже в первом тайме Эйбар полностью взял игру под свой контроль с первых минут, что вылилось в быстрый забитый гол. На 16-й минуте поединка Кукурелья промчался по левому флангу и исполнил прострел, после серии рикошетов мяч от ноги Эскаланте залетел в пустые ворота. После забитого мяча хозяева не остановились и продолжали агрессивно играть и в атаке, и защите.

Воодушевленные успехом первой половины встречи футболисты Эйбара просто смели Королевский клуб в начале второй 45-минутки. Сначала на 52-й минуте Энрич шикарным ударом с линии штрафной пробил прямо в нижний угол ворот Куртуа. Затем все тот-же Энрич выступил ассистентом и после его идеальной скидки Кике сделал счет разгромным. Невероятно, но Эйбар даже при счете 3:0 атаковал чаще и мог забивать еще больше, однако в рамке удачно действовал Куртуа.

Эйбар 3:0 Реал

Голы: Эскаланте 16', Энрич 52', Кике 57'

Предупреждения: Кукурелья 34', Жордан 36' - Бэйл 44'

Составы команд:

Эйбар: Риесго, Пенья, Оливейра, Рамис, Анхель, Орельяна, Эскаланте, Хордан, Кукурелья, Энрич (Шарлес 74'), Кике (Де Бласис 87').

Реал: Куртуа, Одриосола (Карвахаль 54'), Варан, Рамос, Марсело, Модрич (Иско 63'), Кроос, Себальос, Асенсио (Винисиус Жуниор 75'), Бензема, Бэйл.

По итогам матча Эйбар поднялся на 7-е место в турнирной таблице Примеры, Реал - шестой.