УПЛ: Карпаты проиграли во Львове Десне, гол-красавец на счету Филиппова

Новости спорта: В 16-м туре УПЛ Карпаты без шансов уступили Десне во Львове.

В субботу, 24 ноября, львовские "Карпаты" на своем поле принимали черниговскую "Десну". Хозяева поля пропустили дважды еще до перерыва.

Гол-красавец в стиле Виктора Коваленко забил Филиппов, который снял паутину с девятки Шевченко.

Видео гола Филиппова в ворота "Карпат"

Карпаты — Десна 0:2

Голы: Филиппов, 27, Старенький, 43.

Карпаты: Шевченко — Лебеденко, Мирошниченко, Гуйе, Бородай — Клец, Эрбес (Мехремич, 54) — Швед (Мендес, 69), Мякушко — Понде, Гуцуляк (Ди Франко, 65).

Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой — Старенький (Банасевич, 82), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Хлебас, 75), Безбородько (Якимив, 90+2).

Предупреждения: Бородай, Мендес — Огиря.

Удаление: Олег Бородай (Карпаты) 51 минута (второе предупреждение).

Поединок следующего тура львовяне проведут под акцентом противостояния с «Арсеналом-Киев» на поле стадиона «Динамо» им. Лобановского, а «Десну» ждет непростой домашний поединок против луганской «Зари».