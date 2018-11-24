УПЛ: Карпаты проиграли во Львове Десне, гол-красавец на счету Филиппова

В субботу, 24 ноября, львовские "Карпаты" на своем поле принимали черниговскую "Десну". Хозяева поля пропустили дважды еще до перерыва.
Гол-красавец в стиле Виктора Коваленко забил Филиппов, который снял паутину с девятки Шевченко.
Видео гола Филиппова в ворота "Карпат"
Карпаты — Десна 0:2
Голы: Филиппов, 27, Старенький, 43.
Карпаты: Шевченко — Лебеденко, Мирошниченко, Гуйе, Бородай — Клец, Эрбес (Мехремич, 54) — Швед (Мендес, 69), Мякушко — Понде, Гуцуляк (Ди Франко, 65).
Десна: Паст — Д. Фаворов, Имереков, Братков, Мостовой — Старенький (Банасевич, 82), Огиря, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Хлебас, 75), Безбородько (Якимив, 90+2).
Предупреждения: Бородай, Мендес — Огиря.
Удаление: Олег Бородай (Карпаты) 51 минута (второе предупреждение).
Поединок следующего тура львовяне проведут под акцентом противостояния с «Арсеналом-Киев» на поле стадиона «Динамо» им. Лобановского, а «Десну» ждет непростой домашний поединок против луганской «Зари».