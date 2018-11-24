Эйбар 3:0 Реал Мадрид: видео голов и обзор матча (Видео)

Что происходит с Реалом?
Мадридский Реал потерпел первое поражение под руководством Сантьяго Солари, крупно проиграв Эйбару (0:3). В 14-м туре Эйбар отправится в гости к Райо Вальекано, а Реал примет Валенсию.
Эйбар - Реал Мадрид 3:0 (Обзор матча)
Эйбар - Реал 3:0
Голы: Эскаланте, 18, Энрич, 52, Кике, 57
Эйбар: Риесго — Пенья, Оливейра, Рамис, Хосе Анхель — Орельяна (Альварес, 83), Эскаланте, Хордан, Кукурелья — Энрич (Шарлес, 74), Кике (Де Бласис, 88)
Реал: Куртуа — Одриосола (Карвахаль, 54), Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Иско, 63), Кроос, Себальос — Асенсио (Винисиус, 74), Бензема, Бэйл
Предупреждения: Кукурелья, Хордан — Бэйл