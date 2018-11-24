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Ливерпуль разгромил Уотфорд со счетом 3:0: видео голов и обзор матча

Ливерпуль разгромил Уотфорд со счетом 3:0: видео голов и обзор матча
19:54 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Клоппа одержали очередную победу, отправив в ворота "шершней" три безответных мяча (3:0) при удалении Хендерсона.

«Ливерпуль» одержал победу в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча прошла в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Мохамед Салах, отличившийся на 67-й минуте. Спустя девять минут хавбек Трент Александер-Арнольд увеличил преимущество «Ливерпуля». В концовке гол в актив записал форвард Роберто Фирмино.

Уотфорд — Ливерпуль. Обзор матча. 0:3

Уотфорд — Ливерпуль 0:3

Голы: Салах, 67, Александер-Арнольд, 76, Фирмино, 89

Уотфорд: Фостер — Фемения, Мариаппа, Кэткарт, Масина — Дукуре, Капу — Хьюз (Грей, 75), Перейра — Деулофеу (Саксесс, 57), Дини

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум — Шакири (Милнер, 74), Фирмино (Матип, 90+2), Мане — Салах (Фабиньо, 86)

Предупреждение: Хендерсон

Удаление: Хендерсон, 82 (вторая желтая карточка)

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ФК Ливерпуль, АПЛ, ФК Уотфорд, Новости футбола.
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