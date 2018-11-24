Шаран: Дадим бой Динамо

Новости спорта: Наставник "Александрии" Владимир Шаран поделился ожиданиями от завтрашнего домашнего матча 16-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо".

Главный тренер александрийцев отметил, что его команда должна показать достойную игру и дать бой киевлянам, сообщает UA-Football.

"Безусловно, дадим бой. Если честно, над нами не довлеет результат. Хочется показать достойную игру, порадовав наших преданных болельщиков. Главное, выйти на поле уверенными в собственных силах, а не так как в Киеве, где мы немного стушевались.

Повторюсь: нужно показать игру, которую заслуживает команда третьего места. Доказать, что мы не случайно на такой высокой позиции. Выберем тактику, позволяющую держать в напряжении "Динамо". Безусловно, отдадим инициативу динамовцам, потому что они лучше контролируют мяч, с ними опасно играть на встречных курсах, хотя моментами нужно это делать".

Напомним турнирное положение в УПЛ перед заключительным игровым днем 16-го тура: "Шахтер" - 41 очко (после 16-ти игр), "Динамо" - 32 (15), "Александрия" - 30 (15), "Ворскла" - 24 (16), "Десна" - 23 ( 16), "Мариуполь" - 23 (16), "Заря" - 21 (15), "Львов" - 19 (16), "Карпаты" - 16 (16), "Олимпик" - 16 (15), "Черноморец "- 9 (15),"Арсенал-Киев" - 7 (15).