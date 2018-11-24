Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины

Новости спорта: Киевское Динамо планирует зимой выкупить у Карпат контракт нападающего Шведа.

«Динамо» хочет в зимнее трансферное окно выкупить контракт форварда «Карпат» Марьяна Шведа, который некоторое время выступал за испанскую Севилью.

Киевский клуб готов заплатить 2 млн евро.

Предложение уже поступило в офис «Карпат». Ранее сам Швед сообщил, что его клаузула (сумма выкупа контракта) составляет 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марьян набрал отличную форму: сыграл 15 матчей в премьер-лиге (УПЛ), забив 8 мячей. В матче первого круга между «Карпатами» и «Динамо» Швед забил 2 мяча и обеспечил победу львовской команде.

В товарищеском матче с Турцией Швед дебютировал в составе сборной Украины.