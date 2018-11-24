Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины

«Динамо» хочет в зимнее трансферное окно выкупить контракт форварда «Карпат» Марьяна Шведа, который некоторое время выступал за испанскую Севилью.
Киевский клуб готов заплатить 2 млн евро.
Предложение уже поступило в офис «Карпат». Ранее сам Швед сообщил, что его клаузула (сумма выкупа контракта) составляет 2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Марьян набрал отличную форму: сыграл 15 матчей в премьер-лиге (УПЛ), забив 8 мячей. В матче первого круга между «Карпатами» и «Динамо» Швед забил 2 мяча и обеспечил победу львовской команде.
В товарищеском матче с Турцией Швед дебютировал в составе сборной Украины.