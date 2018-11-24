Бавария 3:3 Фортуна: видео голов и обзор матча

Новости спорта: Бавария в третьем поединке чемпионата Германии подряд не сумела одержать победу.

В матче с Фортуной команда Нико Ковача побеждала со счетом 2:0 и 3:1, но на 90+3 минуте пропустила третий мяч (все голы на счету 21-летнего бельгийца Доди Лукебакиое) и сыграла вничью.

Бавария - Фортуна 3:3 (Обзор матча)

Бавария – Фортуна 3:3

Голы: Зюле, 17, Мюллер, 20, 58 — Лукебакио, 44, 77, 90+3

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба - Мартинес, Саншеш (Рафинья, 80), Горетцка - Рибери (Роббен, 71), Левандовски, Мюллер(Хуммельс, 90).

Фортуна: Рензинг — Циммерманн, Каминьски, Бормут, Гиссельманн - Финк (Караман, 76), Бодзек (Хеннингс, 85) - Циммер, Штегер, Усами (Раман, 70) — Лукебакио.

Предупреждение: Финк.