Атлетико - Барселона: обзор матча (Видео)

24 ноября состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Атлетико на стадионе "Ванда Метрополитано" принимал каталонскую Барселону. Итогом противостояния стала ничья, при чем Сине-Гранатовые сумели отыграться лишь под занавес поединка. "Спасителем" Блаугранас выступил Дембеле, в составе Матрасников отличился Диего Коста.
Атлетико - Барселона 1:1
Голы: Коста, 77 - Дембеле, 89.
Атлетико: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Луис, Коке, Родриго, Сауль, Лемар (Витоло, 63), Коста (Корреа, 80), Гризманн.
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Роберто (Рафинья, 46), Видаль (Малком, 85), Бускетс, Артур (дембеле, 80), Месси, Л. Суарес.
Предупреждения: Эрнандес, Гризманн, Коста, Родриго, Луис - Бускетс, Умтити, Рафинья