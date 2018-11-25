Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Барселона отыгралась в матче против Атлетико на последних минутах матча
Барселона отыгралась в матче против Атлетико на последних минутах матча
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом

Атлетико - Барселона: обзор матча (Видео)

Атлетико - Барселона: обзор матча (Видео)
08:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Смотреть видео голов и обзор матча

24 ноября состоялся центральный матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Атлетико на стадионе "Ванда Метрополитано" принимал каталонскую Барселону. Итогом противостояния стала ничья, при чем Сине-Гранатовые сумели отыграться лишь под занавес поединка. "Спасителем" Блаугранас выступил Дембеле, в составе Матрасников отличился Диего Коста.

Атлетико - Барселона 1:1

Голы: Коста, 77 - Дембеле, 89.

Атлетико: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Луис, Коке, Родриго, Сауль, Лемар (Витоло, 63), Коста (Корреа, 80), Гризманн.

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Роберто (Рафинья, 46), Видаль (Малком, 85), Бускетс, Артур (дембеле, 80), Месси, Л. Суарес.

Предупреждения: Эрнандес, Гризманн, Коста, Родриго, Луис - Бускетс, Умтити, Рафинья

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Атлетико М, Футбол, Видео, Примера, Новости футбола, Атлетико - Барселона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча
02 "Никогда не злите меня": Свитолина получила совет от Дэвида Хэя
03 Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
04 Усик рассказал, с кем было тяжелее: Гассиев - Беллью
05 Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь