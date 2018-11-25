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Рамос ответил на обвинения в употреблении допинга

Рамос ответил на обвинения в употреблении допинга
11:59 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф footballua.tv

Новости спорта: Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что он провал допинг-тест.

Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос опроверг опубликованную Football Leaks информацию о том, что он провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2017 года против туринского "Ювентуса":

"Это очень сложный вопрос. Я должен защитить себя и выступить со своей командой юристов против этих заявлений".

"Я прошел 250 или 300 допинг-тестов за всю карьеру и никогда не проваливал их. Никогда не было никаких нарушений".

"Мы знаем, что это за публикации. Они угрожали нам обнародованием информации месяц или полтора назад. Когда вы знаете правду, то не боитесь лжи. Это попытка испортить мой имидж и профессиональную репутацию", – рассказал Серхио Рамос издательству ESPN.

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Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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