Футбол. Расписание матчей 25 ноября

В чемпионате Украины свой поединок 16-го тура УПЛ проведут футболисты Динамо, который сыграют с Александрией.
УПЛ, 16-й тур
14:00 Олимпик - Заря
17:00 Черноморец - Арсенал-Киев
19:30 Александрия - Динамо Киев
АПЛ, 13-й тур
15:30 Борнмут - Арсенал
18:00 Вулверхэмптон - Хаддерсфилд
Бундеслига, 12-й тур
16:30 Фрайбург - Вердер
19:00 Боруссия М - Ганновер
Примера, 13-й тур
13:00 Атлетик - Хетафе
17:15 Севилья - Вальядолид
19:30 Эспаньол - Жирона
21:45 Вильярреал - Бетис
Серия А, 13-й тур
13:30 Парма - Сассуоло
16:00 Болонья - Фиорентина
16:00 Наполи - Кьево
16:00 Эмполи - Аталанта
19:00 Лацио - Милан
21:30 Дженоа - Сампдория
Лига 1, 14-й тур
16:00 Монпелье - Ренн
18:00 Ницца - Лилль
22:00 Амьен - Марсель