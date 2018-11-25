Стадион Ривер Плейт закрыли из-за беспорядков перед финалом Кубка Либертадорес

Новости спорта: Фанаты Ривер Плейта сорвали ответный финальный матч Копа Либертадорес, забросав камнями автобус с игроками Боки Хуниорс.

Перед ответным финальным матчем Копа Либертадорес болельщики Ривера напали на автобус Бока Хуниорс, забросав его камнями и бутылками. Несколько игроков Боки пострадали, порезавшись осколками стекла, а Южноамериканская федерация футбола решила перенести матч на сегодня, 25-го ноября.

Правда, ответная игра может не состоятся и сегодня. Власти Буэнос-Айрес закрыли стадион Ривер Плейт Монументаль из-за массовых беспорядков, которые устроили фанаты клуба.

Как сообщает Alairelibre, на финальный матч хотело попасть больше людей, нежели вмещает арена (66 266 тысяч человек), а также обнаружили проблемы с доступом к аварийным выходам. Игра состоится, если же Ривер Плейт получит разрешение полиции.