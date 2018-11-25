Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)

Хоффенхайм - Шахтер: названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм - Шахтер: названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов
14:42 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: На матче украинской команды будет работать судейская бригада из Словакии.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер обслужит бригада судей из Словакии.

Главный арбитр — Иван Кружляк.

Ассистенты главного арбитра – Томаш Сомолани и Бранислав Ханцко.

Дополнительные ассистенты – Петер Кралович и Филип Глова.

Четвертый судья – Томаш Мокош.

Кружляк уже имеет опыт работы в матче с участием украинских команд. Словак обслуживал встречу 1/8 финала Лиги Европы между Лацио и Динамо (2:2). Также Кружляк работал на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между Шахтером и Башакшехиром (2:0).

Напомним, матч Хоффенхайм – Шахтер состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры в 22:00.

Шахтер имеет в своем активе 2 очка, а немецкая команда за 4 тура набрала 3 очка.

Первая встреча команд в Харькове завершилась ничьей 2:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Хоффенхайм, Новости футбола, Иван Кружляк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
02 Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
03 Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии
04 Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
05 ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь