Хоффенхайм - Шахтер: названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов

Новости спорта: На матче украинской команды будет работать судейская бригада из Словакии.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Хоффенхайм – Шахтер обслужит бригада судей из Словакии.

Главный арбитр — Иван Кружляк.

Ассистенты главного арбитра – Томаш Сомолани и Бранислав Ханцко.

Дополнительные ассистенты – Петер Кралович и Филип Глова.

Четвертый судья – Томаш Мокош.

Кружляк уже имеет опыт работы в матче с участием украинских команд. Словак обслуживал встречу 1/8 финала Лиги Европы между Лацио и Динамо (2:2). Также Кружляк работал на ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы между Шахтером и Башакшехиром (2:0).

Напомним, матч Хоффенхайм – Шахтер состоится во вторник, 27 ноября. Начало игры в 22:00.

Шахтер имеет в своем активе 2 очка, а немецкая команда за 4 тура набрала 3 очка.

Первая встреча команд в Харькове завершилась ничьей 2:2.