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Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Кишвардой Милевского

Ребров прокомментировал победу Ференцвароша над Кишвардой Милевского
15:14 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф football24.ua

Новости спорта: Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу над Кишвардой.

"Это была важная игра, в которой мы завоевали три очка. Сегодня ребята были более сконцентрированы, чем в предыдущем матче, когда мы уступили. Мы всегда готовимся к активному началу матча, это иногда получается, иногда – нет.

Рад, что удалось забить два гола после розыгрыша угловых, мы как раз их отрабатывали. Обычно мы теряем две-три возможности в дебюте матча, но сегодня как раз мы их реализовали.

Мы хорошо защищались и контролировали игру. При холодной погоде трудно играть интенсивно все 90 минут, поэтому мы сыграли на удержание, имея преимущество в два мяча", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

После 15-ти туров чемпионата Венгрии Ференцварош Реброва продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в активе 33 очка.

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Артем Милевский, Футбол, Сергей Ребров, ФК Ференцварош, Новости футбола.
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