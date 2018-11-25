В семье футболиста Динамо родился сын

Новости спорта: В семье украинского футболиста Динамо Дениса Гармаша родился сын.

В семье полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша пополнение. Жена футболиста Снежана родила сына. Это уже второй ребенок в семье Гармашей – у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.

Радостный отец забрал жену и малыша из роддома, поделившись фотографией со своими подписчиками в Instagram. "А мы домой", – подписал снимок полузащитник.

28-летний футболист в текущем сезоне провел в составе " Динамо" 17 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. По ходу текущего сезона Денис Гармаш догнал Андрея Шевченко по количеству матчей за "Динамо".

Вполне возможно, что Гармаш пропустит сегодняшнюю встречу против третьей команды чемпионата Украины "Александрии" на выезде.