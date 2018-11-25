Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)

В семье футболиста Динамо родился сын

В семье футболиста Динамо родился сын
15:28 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Сегодня

Новости спорта: В семье украинского футболиста Динамо Дениса Гармаша родился сын.

В семье полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша пополнение. Жена футболиста Снежана родила сына. Это уже второй ребенок в семье Гармашей – у Дениса уже есть трехлетняя дочь Милана.

Радостный отец забрал жену и малыша из роддома, поделившись фотографией со своими подписчиками в Instagram. "А мы домой", – подписал снимок полузащитник.

28-летний футболист в текущем сезоне провел в составе " Динамо" 17 матче во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. По ходу текущего сезона Денис Гармаш догнал Андрея Шевченко по количеству матчей за "Динамо".

Вполне возможно, что Гармаш пропустит сегодняшнюю встречу против третьей команды чемпионата Украины "Александрии" на выезде. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Денис Гармаш, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
02 Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
03 Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии
04 Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
05 ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь