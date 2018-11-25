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ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи

ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
18:39 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Федерация считает материалы подобного рода манипуляцией.

Вчера на телеканале ZIK вышел спецпроект «Афера по-итальянски», где журналисты выразили подозрения, что куратор судейского ФФУ Пьерлуиджи Коллина и глава Судейского комитета ФФУ Лучано Лучи замешаны в договорных матчах в Украине.

На официальном сайте ФФУ вышло совместное заявление Комитета по этике и честной игры, а также Судейского комитета ФФУ. В нем они подчеркнули, что пока не могут разглашать данные по расследованию, попросив у СМИ не распространять информацию, которая, на их взгляд, является манипуляцией. Ниже приводим текст заявления без правок.

«Протягом останнього року комітетом з етики та чесної гри й Національною поліцією України було проведено інтенсивну та значну роботу щодо розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних в організації та проведенні договірних матчів. Неоціненний внесок у цю роботу було зроблено й комітетом арбітрів.

Проте, враховуючи, що слідство та формування доказової бази ще тривають, ми поки що не можемо розголошувати деталі слідства та повідомляти поточні результати багатомісячної роботи над конкретними справами, в яких фігурують ті чи інші судді, футболісти чи функціонери.

Ми вдячні ЗМІ за активну увагу до теми та бажання допомогти в боротьбі з договірними матчами. Але разом із тим звертаємо увагу журналістів на те, що подача окремими медіа, у тому числі — тими, які прямо чи опосередковано пов’язані з власниками окремих футбольних клубів, певних аспектів чи фактів тих чи інших проваджень є відверто упередженою та містить у собі намагання вплинути на результати розслідувань та розгляд справ в органах здійснення футбольного правосуддя.

Такі дії шкодять слідству та спотворюють реальний стан справ у питанні боротьби з договірними матчами. Звертаємося до всіх ЗМІ та учасників даного процесу з проханням не поширювати відверті маніпуляції, не піддаватися на інформаційні провокації та дочекатися офіційних результатів розслідування», — сообщается в заявлении.

Ранее главный редактор Профутбол Владимир Зверов сообщил, что после проведения двух волн обысков в этом году количество договорных матчей уменьшилось на 70-80%.

В конце июня правоохранительные органы провели второй этап масштабной спецоперации по борьбе с коррупцией в украинском футболе. В общей сложности было проведено более 30 обысков в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Львовской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

Впервые же обыски были проведены 22 мая. В ходе специальной пресс-конференции МВД стало известно о подозрениях в участии договорных матчах в отношении 30 украинских клубов, пять из которых на тот момент представляли УПЛ.

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ФФУ, Футбол, ПФЛ, Новости футбола, Пьерлуиджи Коллина.
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