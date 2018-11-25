Ответный матч финала Кубка Либертадорес вновь перенесен

Новости спорта: Похоже, представителям Боки удалось убедить КОНМЕБОЛ.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бокой Хуниорс вновь не состоится. Новая дата встречи определится в следующий вторник, 27 ноября.

Изначально поединок между командами был запланирован на вчера, 24 ноября. Однако после атаки на автобус Боки было принято решение о переносе игры на сегодня. Но и сегодня матч не будет сыгран.

В то же время, президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, комментируя это решение TyC Sports, дал понять, что встреча состоится в другую дату. Он подчеркнул, что победителя команды определят на поле.

Причина этого решения заключается в позиции команды гостей. Днем сообщалось, что игроки Бока Жуниорс выступили против проведения ответного поединка сегодня.

Чуть позже позицию футболистов поддержали и представители клуба, которые вчера договорились о переносе игры на сегодня. Они посчитали, что Ривер Плейт заслуживает наказание за поведение болельщиков и потребовали от КОНМЕБОЛ присудить им техническую победу.

Поединок между Бокой и Ривером должен был состоятся сегодня в 22:00 по киевскому времени. Первая игра завершилась результативной ничьей 2:2.