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Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ

Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
21:55 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Международная пауза пошла на пользу александрийцам.

Александрия добыла победу над Динамо (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Украины.

Команде Владимира Шарана удалось выйти вперед еще на старте первого тайма. Андрей Цуриков точно замкнул подачу Дмитрия Шастала. Киевляне счет сравняли еще на 33-й минуте — Беньямин Вербич получил навес от Кенджеры и головой направил мяч в сетку.

И все же победа осталась за Александрией. Бойко сбил Ситало в собственной штрафной площади, пенальти реализовал Андрей Запорожан.

Победа позволила александрийцам обойти Динамо и подняться на второе место — 33 очка у них в активе. А вот киевляне теперь на 3-й строчке с 32 очками.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола.
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