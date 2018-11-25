Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ

Новости спорта: Международная пауза пошла на пользу александрийцам.

Александрия добыла победу над Динамо (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Украины.

Команде Владимира Шарана удалось выйти вперед еще на старте первого тайма. Андрей Цуриков точно замкнул подачу Дмитрия Шастала. Киевляне счет сравняли еще на 33-й минуте — Беньямин Вербич получил навес от Кенджеры и головой направил мяч в сетку.

И все же победа осталась за Александрией. Бойко сбил Ситало в собственной штрафной площади, пенальти реализовал Андрей Запорожан.

Победа позволила александрийцам обойти Динамо и подняться на второе место — 33 очка у них в активе. А вот киевляне теперь на 3-й строчке с 32 очками.