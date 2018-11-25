Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии

Новости спорта: Тренер не собирается каким-то образом наказывать вратаря за совершенную им ошибку против Александрии (1:2).

Ключевым в поединке с александрийцами стал пенальти во втором тайме. Бойко сбил в штрафной площади Ситало, после чего Запорожан реализовал пенальти.

«Действия Бойко? Все мы ошибаемся. Я ошибаюсь. Футболисты ошибаются. Мы вместе проигрываем, вместе побеждаем. Так что переходить на личности я не буду. Есть доверие — это главное», — цитирует слова Александра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

Что касается самой игры, то главный тренер Динамо признал наличие брака в игре. Хотя и отметил, что соперник тоже ошибался.

«Хороший, динамичный матч. Без игры в середине поля. Без, по сути, перехода от обороны к атаке со стороны обеих команд. Нам не хватило свежести. Особенно, во втором тайме, когда с нашей стороны было много брака. Не должны допускать так много технических огрех».

«Когда пытались вскрывать оборону соперника через фланги, то у нас получились хорошие выходы, но исполнение при последнем пасе нас подвело. А так в целом, допустили сегодня на одну ошибку больше соперника, и Александрия победила.

Динамо после этого поединка идет на третьем месте в УПЛ, имея в активе 32 очка.

Следующий матч команда Александра Хацкевича сыграет против Астаны 29 ноября в 5-м туре Лиги Европы.