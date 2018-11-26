Павелко - о возможном расширении УПЛ до 16 команд

Новости спорта: Президент ФФУ дал понять, что искусственно поддерживать чемпионат с 16 командами никто не собирается.

Павелко дал понять, что ожидает от возможного расширения УПЛ возвращение больших городов в элиту. В числе лидеров Первой лиги после 17 туров идут Днепр, Металлист и Волынь.

«Искусственно 16 команд в премьер-лиге мы не будем содержать. У клубов, претендующих на повышение в классе, должна быть соответствующая академия, база стадион, молодежные команды. Клуб должен понимать, что это УПЛ, а не первая или вторая лиги. Огромный плюс будет в том, что большие города вернутся в сильнейший украинский дивизион», — цитирует слова президента ФФУ Ua.tribuna.com, ссылаясь на программу «Великий футбол».

«Премьер-лигу создавали для привлечения финансов, но мы не увидели вливания, как это делается в европейских чемпионатах. Мы создаем телепул, передаем телевизионные права, чтобы клубы начали зарабатывать».

«Мы временно переходили на 12 клубов и говорили, что вернемся к формату с 16 командами, когда клубы будут экономически сильные. Никакой политики не чувствую здесь, должно быть принято рассудительное решение».

Напоследок, Павелко сообщил, что аттестационный комитет примет решение после того, как заслушает все клубы, которые претендуют на повышение в классе.

«Комитет аттестации заслушает все клубы и примет по им решения. Вопрос расширения чемпионата не будет навязан сверху силовым путем, будет естественное решение».

В начале ноября сообщалось, что УПЛ уже приняла решение о расширении чемпионата до 16 команд.