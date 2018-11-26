Президент Ривер Плейта - о финале Кубка Либертадорес

Новости спорта: Судьба ответной встречи все еще не определена.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бокой Жуниорс вчера вновь был отложен. На этот раз из-за жалобы представителей Боки в КОМНЕБОЛ.

Впрочем, президент Ривер Плейта Родольфо Д’Онофрио выказывает оптимизм по поводу ответной встречи: «Я согласился вчера отложить игру. Мы еще поговорим с президентом Боки Анжеличи в ближайшие дни. Мы сыграем встречу на этой неделе на поле Ривер Плейта в присутствии зрителей, я в этом не сомневаюсь», — цитирует президента Ривера AS.

Поединок переносился уже дважды. Изначально встреча была запланирована на субботу, 24 ноября, но в этот день произошли массовые беспорядки с участием болельщиков Ривер Плейта. В том числе был атакован автобус с игроками Боки Жуниорс накануне матча.

Президент КОМНЕБОЛ Алехандро Домингес также высказывается положительно по поводу ответного поединка, уверяя что команды должны встретиться на поле в другую дату.

Некоторые представители Боки Жуниорс посчитали, что их клуб заслуживает на титул и без ответной встречи в связи с поведением болельщиков Ривер Плейта. Напомним, первая игра завершилась результативной ничьей 2:2.