Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)

Президент Ривер Плейта - о финале Кубка Либертадорес

Президент Ривер Плейта - о финале Кубка Либертадорес
08:55 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Судьба ответной встречи все еще не определена.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между Ривер Плейт и Бокой Жуниорс вчера вновь был отложен. На этот раз из-за жалобы представителей Боки в КОМНЕБОЛ.

Впрочем, президент Ривер Плейта Родольфо Д’Онофрио выказывает оптимизм по поводу ответной встречи: «Я согласился вчера отложить игру. Мы еще поговорим с президентом Боки Анжеличи в ближайшие дни. Мы сыграем встречу на этой неделе на поле Ривер Плейта в присутствии зрителей, я в этом не сомневаюсь», — цитирует президента Ривера AS.

Поединок переносился уже дважды. Изначально встреча была запланирована на субботу, 24 ноября, но в этот день произошли массовые беспорядки с участием болельщиков Ривер Плейта. В том числе был атакован автобус с игроками Боки Жуниорс накануне матча.

Президент КОМНЕБОЛ Алехандро Домингес также высказывается положительно по поводу ответного поединка, уверяя что команды должны встретиться на поле в другую дату.

Некоторые представители Боки Жуниорс посчитали, что их клуб заслуживает на титул и без ответной встречи в связи с поведением болельщиков Ривер Плейта. Напомним, первая игра завершилась результативной ничьей 2:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бока Хуниорс, Футбол, ФК Ривер Плейт, Новости футбола, Родольфо Д’Онофрио.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
02 Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
03 Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии
04 Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
05 ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь