"Историческая победа": Шаран - о матче против Динамо в УПЛ

Новости спорта: Наставник Александрии Владимир Шаран прокомментировал сенсационную победу над Динамо.

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 16-м туре УПЛ. Его цитирует официальный сайт клуба.

«Футболисты выполнили все то, что мы планировали. В первом тайме мы рисковали, выпуская и Бабогло, и Гречишкина на позиции правого защитника. В первой половине матча у нас были проблемы, особенно на правом фланге, где здорово сыграл Миколенко, а также Шапаренко, который туда смещался. Они вскрывали наш фланг.

Но наша физическая подготовка, которая существует на протяжении многих лет, этот фундамент, который мы заложили зимой и продолжили летом на сборе в Болгарии, показали, что команда выглядит достаточно прилично, играя с «Динамо».

Высоко встречали, прессинговали, было взаимопонимание, создали немало моментов, чтобы забивать раньше. Нужно отдать должное всем игрокам, которые отдавались игре максимально и выполняли обязанности. Эта победа историческая и очень важная для нас.

Также хотел бы поблагодарить всех работников клуба – не так просто в это время готовить поле. Погода могла сказаться на игре. Несмотря на разговоры, президент поверил в меня и футболистов.

Прошлогодняя победа над «Шахтером» и вчерашняя над «Динамо» достойны хороших слов. После таких побед хочется работать дальше, чтобы достигать поставленной задачи».