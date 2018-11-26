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Челси нацелился на звездного форварда Милана

Челси нацелился на звездного форварда Милана
09:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лондонцы хотят пополнить свои ряды звездой Милана Гонсало Игуаином.

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий за «Милан» на правах аренды, намерен перейти в «Челси», сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, аргентинский форвард ждёт звонка от главного тренера лондонского клуба Маурицио Сарри, который хотел приобрести аргентинца летом.

Игуаин перешёл из «Ювентуса» в «Милан» летом текущего года. В нынешнем сезоне форвард провёл в составе миланской команды 10 матчей, став автором пяти голов и отдав одну результативную передачу.

Аргентинский футболист, получивший красную карточку в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:2), был дисквалифицирован на два матча. Игуаин пропустил матч «Милана» с римским «Лацио» (1:1), также он не сыграет с «Пармой».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. Лондонцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на семь баллов.

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ФК Милан, ФК Челси, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
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