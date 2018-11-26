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Ушел из жизни легендарный капитан Динамо

Ушел из жизни легендарный капитан Динамо
10:29 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Легендарный форвард Динамо Виктор Каневский ушел из жизни в 82 года.

Легендарный нападающий киевского Динамо Виктор Каневский умер в возрасте 82 лет.

Капитан великой команды 1961 года, которая первой из немосковских клубов стала чемпионом СССР, умер в американском Бристоле в штате Массачусетс, где проживал в последнее время.

Исторически Виктор – первый динамовец послевоенной поры, именно из "элитных" - коренной киевлянин. Канева, как его ласкаво величали болельщики "бело-синих", играл центрального нападающего. И добился немалого – 86 забитых мячей в очень сильном по мировым меркам того времени чемпионате СССР. Он был единственным киевлянином, выступавшем за сборную Союза на чемпионате мира 1962 года в далеком Чили.

Каневский был очень техничным, имел свой фирменный финт, на которые ловились опытные защитники. Удар у него был поставлен с обеих ног. Причем старался бить для вратарей из самых неожиданных позиций. Его игру отличали высокая стартовая скорость и хорошее видение поля. Виктор был не просто командный игрок, он был настоящий лидер, недаром в звездном 1961-м году ему доверили капитанскую повязку.

После завершении карьеры работал тренером в запорожском Металлурге, Металлисте, Пахтакоре, Днепре, Таврии и других клубах. В 1987 году уехал в США, где и прожил до последних дней.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виктор Каневский.
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