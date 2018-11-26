Вацко сравнил Шахтер со сборной ветеранов Украины

Новости спорта: Футбольный эксперт и комментатор Виктор Вацко поделился впечатлением от матча 16-го тура УПЛ Шахтер – ФК Львов (0:0).

"На месте президента Шахтера, я бы задумался. Конечно, он относится к ним как к детям... Веллингтон Нем, Алан Патрик, Дентинью. Ребята, когда приходит СМС с зарплатой, все хорошо, а когда выйти заменить лидеров против Львова – нет?

Они играют в футбол, как сборная ветеранов Украины, люди по 50 лет. Много передач поперек, поэтому и медленно. 300 ТТД можно набрать. Мы в студии станем и наберем 300 ТТД", – сказал Вацко в эфире ТК Футбол 1.

После 16-ти туров чемпионата Украины Шахтер возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 41 очко.