Назван лучший футболист УПЛ в октябре

Новости спорта: Защитник "Шахтера" опередил лидера киевского "Динамо" Виктора Цыганкова

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал защитник «Шахтера» Исмаили.

Всего в голосовании приняли участие около 6500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:

Исмаили — 52% голосов,

Виктор Цыганков — 33%,

Владислав Кулач — 10%,

Дмитрий Шастал — 3%,

Денис Безбородко — 2%,

Андрей Борячук — 0%,

Сергей Гринь — 0%,

Алан Патрик — 0%.

В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в октябре: 11 тур — Сергей Гринь («Арсенал-Киев»), 12 тур — Андрей Борячук («Мариуполь»), 13 тур — Денис Безбородко («Десна»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо»), Исмаили («Шахтер»), Дмитрий Шастал («Александрия»), Владислав Кулач («Ворскла»), Алан Патрик («Шахтер»).