Назван лучший футболист УПЛ в октябре

По результатам голосования в проекте, организованном Украинской Премьер-Лигой, победителем стал защитник «Шахтера» Исмаили.
Всего в голосовании приняли участие около 6500 поклонников футбола. Результат их выбора таков:
Исмаили — 52% голосов,
Виктор Цыганков — 33%,
Владислав Кулач — 10%,
Дмитрий Шастал — 3%,
Денис Безбородко — 2%,
Андрей Борячук — 0%,
Сергей Гринь — 0%,
Алан Патрик — 0%.
В голосовании принимали участие победители номинации «Лучший игрок тура» (в октябре: 11 тур — Сергей Гринь («Арсенал-Киев»), 12 тур — Андрей Борячук («Мариуполь»), 13 тур — Денис Безбородко («Десна»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение октябрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо»), Исмаили («Шахтер»), Дмитрий Шастал («Александрия»), Владислав Кулач («Ворскла»), Алан Патрик («Шахтер»).