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Леоненко: В игре с Александрией подвел Бойко

Леоненко: В игре с Александрией подвел Бойко
14:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В центральном матче 16 тура УПЛ киевское Динамо уступило Александрии со счетом 2:1.

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко оценил игру «Динамо» в проигранном матче против «Александрии» (2:1).

- У «Динамо» атаки были, фланговых передач было много, а вот моментов – нет. Или перебил всех, или не добил, или попал в кого-то, или вратарь снял мяч... Вот и получается, что игроки вроде как и стараются, все правильно делают, а моментов нет, потому что мастерство отсутствует.

Хочется, чтобы были моменты. А тут – здоровье оставили, а моментов практически нет.

Ситуация с Бойко? Когда ты такие ошибки делаешь, как правило, все тренеры меняют вратаря, ставят другого. И уже Бойко должен ждать, пока Бущан сыграет. В этой игре Денис подвел команду, клуб, и плюс еще очков не взяли.

Киевское Динамо неожиданно проиграло на выезде Александрии и уступило второе место в турнирной в таблице.

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ФК Александрия, УПЛ, Виктор Леоненко, ФК Динамо (Киев).
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