Хоффенхайм - Шахтер: анонс ключевого матча Лиги чемпионов

Новости спорта: Матч с "Хоффенхаймом" станет для "Шахтера" ключевым в борьбе за путевку в весеннюю часть еврокубков.

Во вторник, 27 ноября, на стадионе "Райн-Некар-Арена" в Зинсхайме (Германия) донецкий Шахтер сыграет против Хоффенхайма матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 27 ноября (вторник)

22:00 Хоффенхайм - Шахтер

Матч, в котором обе команды устроит только победа. Пока что Шахтер замыкает квартет группы F, но сохраняет шансы не только на Лигу Европы, но и на Лигу чемпионов весной 2019 года. Для этого горняков нужно выигрывать две заключительные игры.

В активе горняков две ничьи и два поражения от Манчестер Сити.

Отметим, что в Германию Паулу Фонсека взял 20 игроков. Не поехал Марлос, который все еще залечивает травму. Зато в строю форвард Мораес и полузащитники Тайсон, Степаненко (была простуда во время игр за сборную).

СОСТАВ ШАХТЕРА

БУКМЕКЕРЫ

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, сейчас главный претендент на победу – "Хоффенхайм". В пользу немцев говорит и привезенная из Украины ничья и то, что теперь предстоит играть в родных стенах. С другой стороны, если говорить о выходе из группы, тут эксперты отдают предпочтение "Шахтеру" (17% против 9" у немцев).

В последних матчах своих чемпионатов Шахтер не смог обыграть Львов (0:0), а Хоффенхайм на выезде не смог обыграть Герту (3:3).

27 ноября в 22:00 в кинотеатрах Multiplex покажут данный матч (Киев, Кривой Рог, Днепр). Также, прямая трансляция на ТК "Футбол 1".

Во втором матче группы F Лион будет принимать Манчестер Сити (22:00). В первом матче этих команд Лион в Англии сумел обыграть команду Гвардиолы.