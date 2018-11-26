Украинский голкипер: Надеюсь, введение военного положения не повлияет на спорт

Новости спорта: Вратарь футбольного клуба "Мариуполь" Рустам Худжамов прокомментировал возможность введения военного положения в Украине.

Рустам Худжамов в интервью Tribuna.com, в частности, отметил, что был готов к этому решению, ведь агрессия со стороны России не прекращается.

"Лично я надеюсь, что введение военного положения не повлияет на спорт. Я был готов к тому, что это будет введено рано или поздно. Потому что агрессия не прекращается, каждый день гибнут наши солдаты и получают травмы различной степени. Запрет массовых мероприятий? Вопрос, все-таки не ко мне. По идее, футбол - массовое мероприятие, но так, как сейчас болельщики ходят на спорт, то не совсем массовое. Пока мы можем лишь предполагать, надо чтобы прошел следующий тур и тогда мы сможем от чего-то отталкиваться", - сказал Худжамов.

Напомним, из-за агрессии российского флота в Азовском море президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в Украине военного положения. Верховная Рада собралась на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о введении военного положения.