Слова наставника Хоффенхайма перед матчем с Шахтером

Новости спорта: Наставник Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов.

Во вторник «Шахтер» на выезде сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

Комментарий перед игрой дал наставник хозяев Юлиан Нагельсманн, сообщает официальный сайт Шахтера.

О противостоянии с «Шахтером»: «Мы провели хороший матч на выезде, за исключением последних 20 минут, и могли решить его исход раньше. Важны и очень неплохие контратаки, которые у нас были на поле соперника. «Горняки» дважды подряд уступили «Манчестер Сити». Ожидаю атакующей игры».

О защите: «Нам не нужно переключаться после поединка в Берлине, просто следует быть стабильнее в обороне. С учетом нашей силы в атаке это обычно приводит к победе».

О Демирбае: «У него было много травм, но сейчас нет физических проблем – Керем готов на сто процентов. В матче с «Гертой» он принял непосредственное участие в двух голевых эпизодах».

О сомнениях по Нелсону: «Рейсс все еще с повреждением после удара в бедро. Не знаю, сможет ли он помочь нам на правом крыле атаки».