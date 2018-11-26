Матч Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на военное положение

Новости спорта: Введение военного положения не помешает проведению матча Ворскла - Арсенал.

Матч 5-го тура Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом» в Полтаве состоится не смотря на введения в Украине военного положения, сообщает AP со ссылкой на представителя пресс-службы UEFA.

«Мы подтверждаем, что матч будет проводиться в соответствии с графиком в четверг. Как и на всех матчах под эгидой УЕФА, на этой встрече будут предприняты все необходимые меры безопасности», - заявил источник.

«Арсенал» Лондон пока не комментирует события в Украине.

Матч Ворскла - Арсенал состоится в Полтаве в четверг, 29 ноября и начнется в 19:55.

Отметим, что Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении ввести в стране военное положение, которое будет действовать с 26 ноября до 25 января 2019 года.