Прогноз букмекеров на матч Хоффенхайм - Шахтер

Новости спорта: Матч, в котором обеим командам нужна только победа.

Во вторник, 27 ноября, в немецком городе Зинсхайм (земля Баден-Вюртемберг) пройдет поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором футболисты "Хоффенхайма" будут принимать донецкий "Шахтер".

Букмекеры в этом противостоянии не верят в успех украинской команды.

Лидер букмекерского дела - контора William Hill принимает ставки на победу немецкого клуба с коэффициентом 1,80, вероятность успеха подопечных Паулу Фонсеки оценивается в 4,00, ничья - в 4,00.

Напомним, сентябрьский поединок ЛЧ между этими соперниками завершился в Харькове вничью - 2:2. Причем, "Хоффенхайм" дважды вел в счете. Вместе с тем, "Шахтер", который занимает последнее месте в группе, в случае успеха в Германии, а также в домашнемй игре с французским "Лином", может рассчитывать на выход в 1/8 финала престижного турнира.

Встречу в Зинсхайме будет обслуживать словацкая бригада судей. Главный арбитр - 34-летний Иван Кружляк, лайнсмены - Томаш Сомоланы и Бранислав Ганцко, четвертый арбитр - Томаш Мокош.

Поединок, который начнется на 30-тысячной "Вирсоль Рейн-Неккар-Арене" в 22.00, в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1".

Положение команд в отборочной группе F после 4-х туров: "Манчестер Сити" (Англия) - 9 очков, "Лион" - 6, " Хоффенхайм" - 3, "Шахтер" - 2.